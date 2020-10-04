"Сочи" обыграл "Ростов" благодаря дублю Заболотного
В матче 10-го тура чемпионата России "Сочи" победил "Ростов" со счетом 4:2. Победу сочинскому клубу принесли дубль Антон Заболотный, а также голы Никиты Бурмистрова и Артура Юсупова. В составе ростовчан голы забивали Алексей Ионов и Дмитрий Полоз. Стоит отметить, что гости доигрывали матч вдесятером из-за удаления Матиаса Норманна.
"Сочи" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Ростов" опустился на шестую позицию.
"Сочи" Сочи - "Ростов" Ростов - 4:2 (1:0)
Голы: Бурмистров, 19 - 1:0, Ионов, 62 - 1:1, Юсупов, 66 - 2:1, Полоз, 74 - 2:2, Заболотный, 78 - 3:2, Заболотный, 84 - 4:2
"Сочи": Джанаев, Маммана, Маргасов, Мевля, Миладинович, Нобоа, Жоаозиньо (Пруцев, 72), Бурмистров, Юсупов, Набиуллин, Заболотный.
"Ростов": Песьяков, Чистяков (Обухов, 46), Осипенко, Козлов (Долгов, 82), Хаджикадунич, Норманн, Ионов (Мамаев, 81), Хасимото, Байрамян, Чернов, Полоз (Логашов, 76).
Удаление: Норманн (63).
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