"Сочи" обыграл "Рубин", забив победный гол на 91-й минуте

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"Сочи" обыграл "Рубин", забив победный гол на 91-й минуте

В матче 3-го тура чемпионата России "Сочи" на своем поле обыграл "Рубин" со счетом 3:2. Победу сочинцам принесли голы Михи Мевли, Кристиана Нобоа и Ивана Миладиновича. У гостей отличились Иван Инатьев и Денис Макаров.

"Сочи" вышел на четвертое место в Российской Премьер-Лиге, "Рубин" остался на 14-й позиции.

"Сочи" – "Рубин" - 3:2 (1:0)
Голы: Мевля, 44 - 1:0, Игнатьев, 68 (с пенальти) - 1:1, Макаров, 76 - 1:2, Нобоа, 85 - 2:2, Миладинович, 90+1 - 3:2

"Сочи": Джанаев, Маргасов, Набиуллин (Миладинович, 72), Новосельцев, Цаллагов (Маммана, 83), Жоаозиньо (Руденко, 72), Бурмистров (Бахтияров, 83), Терехов, Нобоа, Мевля, Полоз (Заболотный, 40).

"Рубин": Дюпин, Уремович, Старфельт, Бегич (Тарасов, 83), Самошников, Бакаев (Макаров, 73), Кварацхелия, Евтич, Давиташвили (Деспотович, 58), Абильгор, Игнатьев (Коновалов, 83).

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