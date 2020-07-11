"Сочи" обыграл "Спартак" благодаря автоголу Маслова

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"Сочи" обыграл "Спартак" благодаря автоголу Маслова

В рамках 28-го тура РПЛ "Сочи" одержал победу над "Спартаком".

Автоголом отметился защитник гостей Павел Маслов.

Благодаря победе "Сочи" догнал "Спартак" по очкам и сместил их с девятого места.

"Сочи" - "Спартак" 1:0

Гол: Маслов (аг), 24 - 1:0

"Сочи": Заболотный, Цаллагов, Заика, Маргасов, Набиуллин, Нобоа, Мостовой, Мевля, Новосельцев, Полоз (Карапетян, 76), Кокорин.

"Спартак": Максименко, Жиго, Рассказов (Мирзов, 58), Джикия, Айртон, Умяров (Ларссон, 58), Крал, Зобнин, Маслов, Понсе, Соболев.        

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