"Сочи" обыграл "Спартак" в матче РПЛ
Фото: твиттер "Спартака"
В рамках 6-го тура РПЛ "Спартак" уступил "Сочи", а "Крылья Советов" одолели "Уфу".
"Спартак" - "Сочи" 1:2
Голы: Зобнин, 60 - 1:0, Барсов, 66 - 1:1, Юсупов, 72 - 1:2
"Спартак": Максименко, Кутепов (Хендрикс, 76), Джикия, Жиго (Ломовицкий, 85), Айртон, Бакаев (Мозес, 56), Зобнин, Умяров (Промес, 76), Понсе, Ларссон (Игнатов, 85), Соболев.
"Сочи": Джанаев, Маргасов, Юрганов, Родригао, Барач (Прохин, 46), Заика, Цаллагов, Ангбан (Нобоа, 61), Попов (Барсов, 61), Юсупов, Воробьев (Жоаозиньо, 82).
"Уфа" - "Крылья Советов" 1:2
Голы: Чернов, 27 - 0:1, Глушенков, 29 - 0:2, Агаларов (пен), 61 - 1:2
"Уфа": Беленов, Йокич, Журавлев, Плиев, Мрзляк (Голубев, 89), Камилов (Бизоза, 90), Фищенко (Урунов, 70), Алиев (Бауэр, 78), Касинтура, Кротов (Жамалетдинов, 78), Агаларов.
"Крылья Советов": Ломаев, Зеффан, Чернов, Солдатенков, Ежов, Иванисеня, Горшков (Пиняев, 90), Зиньковский (Божин, 80), Пруцев (Витюгов, 65), Сергеев (Цыпченко, 90), Глушенков (Кабутов, 65).
Удаление: Ежов (60).
Читайте также: Расписание матчей 6-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru
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