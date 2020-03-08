"Сочи" обыграл "Урал" в чемпионате России
В 21-м туре чемпионата России "Сочи" обыграл "Урал" со счетом 2:0. Победу сочинцам принесли голы Андрея Мостового и Кирилла Заики.
Несмотря на победу, "Сочи" остался на последнем, 16-м месте, в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Урал" по-прежнему занимает восьмую позицию.
"Сочи" - "Урал" - 2:0 (1:0)
Голы: Мостовой, 35 - 1:0, Заика, 63 - 2:0
"Сочи": Джанаев, Цаллагов, Маргасов, Мевля, Заика, Мостовой, Нобоа, Новосельцев, Миладинович, Кокорин, Заболотный (Карапетян, 75).
"Урал": Годзюр, Поляков, Кулаков, Вилюш, Золотов, Кухарчик (Ефремов, 54), Бумаль (Аугустыняк, 75), Егорычев, Бикфалви, Димитров, Погребняк.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|Краснодар
|20
|38
|3
|Ростов
|20
|35
|4
|ЦСКА Москва
|20
|35
|5
|Локомотив Москва
|20
|35
|6
|Арсенал Тула
|21
|28
|7
|Динамо Москва
|21
|27
|8
|Урал
|21
|25
|9
|Уфа
|20
|25
|10
|Спартак Москва
|20
|25
|11
|Оренбург
|20
|23
|12
|Крылья Советов
|21
|22
|13
|Тамбов
|21
|22
|14
|Рубин
|21
|20
|15
|Ахмат
|20
|20
|16
|Сочи
|20
|18