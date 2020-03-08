"Сочи" обыграл "Урал" в чемпионате России

Теги фк сочиурал

"Сочи" обыграл "Урал" в чемпионате России

В 21-м туре чемпионата России "Сочи" обыграл "Урал" со счетом 2:0. Победу сочинцам принесли голы Андрея Мостового и Кирилла Заики.

Несмотря на победу, "Сочи" остался на последнем, 16-м месте, в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Урал" по-прежнему занимает восьмую позицию.

"Сочи" - "Урал" - 2:0 (1:0)
Голы: Мостовой, 35 - 1:0, Заика, 63 - 2:0

"Сочи": Джанаев, Цаллагов, Маргасов, Мевля, Заика, Мостовой, Нобоа, Новосельцев, Миладинович, Кокорин, Заболотный (Карапетян, 75).

"Урал": Годзюр, Поляков, Кулаков, Вилюш, Золотов, Кухарчик (Ефремов, 54), Бумаль (Аугустыняк, 75), Егорычев, Бикфалви, Димитров, Погребняк.

Не пропустите: "Рубин" Слуцкого проиграл "Крыльям Советов" в матче РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" победил "Ахмат" и вышел на второе место в РПЛ

"Локомотив" победил "Ахмат" и вышел на второе место в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 46
2 Краснодар Краснодар 20 38
3 Ростов Ростов 20 35
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 35
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 21 28
7 Динамо Москва Динамо Москва 21 27
8 Урал Урал 21 25
9 Уфа Уфа 20 25
10 Спартак Москва Спартак Москва 20 25
11 Оренбург Оренбург 20 23
12 Крылья Советов Крылья Советов 21 22
13 Тамбов Тамбов 21 22
14 Рубин Рубин 21 20
15 Ахмат Ахмат 20 20
16 Сочи Сочи 20 18
Полная таблица

топ-5 тегов