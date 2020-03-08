"Сочи" обыграл "Урал" в чемпионате России

В 21-м туре чемпионата России "Сочи" обыграл "Урал" со счетом 2:0. Победу сочинцам принесли голы Андрея Мостового и Кирилла Заики.

Несмотря на победу, "Сочи" остался на последнем, 16-м месте, в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Урал" по-прежнему занимает восьмую позицию.

"Сочи" - "Урал" - 2:0 (1:0)

Голы: Мостовой, 35 - 1:0, Заика, 63 - 2:0

"Сочи": Джанаев, Цаллагов, Маргасов, Мевля, Заика, Мостовой, Нобоа, Новосельцев, Миладинович, Кокорин, Заболотный (Карапетян, 75).

"Урал": Годзюр, Поляков, Кулаков, Вилюш, Золотов, Кухарчик (Ефремов, 54), Бумаль (Аугустыняк, 75), Егорычев, Бикфалви, Димитров, Погребняк.

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