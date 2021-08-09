"Сочи" обыграл "Урал" в заключительном матче 3-го тура РПЛ

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"Сочи" обыграл "Урал" в заключительном матче 3-го тура РПЛФото: твиттер "Сочи"

В заключительном матче 3-го тура РПЛ "Сочи" одержал победу над "Уралом".

"Сочи" с 6 очками идет на шестом месте. "Урал" занимает 15-ю позицию.

"Сочи" - "Урал" 2:0

Голы: Попов, 8 - 1:0, Нобоа (пен), 71 - 2:0

"Сочи": Джанаев, Заика (Маргасов, 57), Родригао, Барач, Прохин, Терехов, Павлов, Цаллагов (Нобоа, 46), Ангбан, Попов (Бурмистров, 46), Юсупов (Жоаозиньо, 75), Барсов.

"Урал": Годзюр, Кулаков, Рыков, Герасимов, Адамов, Колесниченко (Насыров, 59), Мишкич (Гагнидзе, 65), Аугустыняк, Егорычев (Подберезкин, 46), Бикфалви (Максименко, 70), Панюков (Агеев, 46).

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