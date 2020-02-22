"Сочи" официально объявил о переходе Рами

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"Сочи" официально объявил о переходе Рами

Пресс-служба "Сочи" подтвердила подписание контракта с французским защитником Адилем Рами.

Ранее сообщалось, что соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона. Футболист выбрал 23-й игровой номер.

34-летний центрбек в ближайшее время прибудет в расположение южан.

Последним клубом Рами был "Фенербахче". С турецким грандом победитель ЧМ-2018 прекратил сотрудничество по обоюдному согласию.

Не пропустите: Рами хотел перейти в "Спартак" или "Зенит", но оказался в "Сочи". | http://soccernews.ru
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