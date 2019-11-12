"Сочи" определился с новым тренером

"Сочи" определился с основным кандидатом на пост тренера команды.

Сообщается, что клуб намерен пригласить наставника "Оренбурга" Владимира Федотова. Ранее стало известно, что клуб готов уволить нынешнего тренера команды Александра Точилина.

После 16 туров "Сочи" идет на последнем месте, имея в активе 13 очков. "Оренбург" с 19 очками занимает восьмую позицию.

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