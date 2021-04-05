"Сочи" опровергают информацию о тяжелой травме Джанаева

Теги сослан джанаевфк сочитравмы

"Сочи" опровергают информацию о тяжелой травме ДжанаеваФото: Твиттер @pfcsochi 
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о том, что голкипер Сослан Джанаев из-за травмы может пропустить остаток сезона и Евро-2020.

"Не знаю, откуда появилась информация о том, что Джанаев выбыл до конца сезона. Сейчас Сослан тренируется, просто с определенными ограничениями. Надеюсь, скоро восстановится.

Никакой серьезной травмы у него нет, чтобы можно было говорить, что он не сыграет до конца сезона", – передает слова Рубашко "Sport24".

В сезоне 2020/2021 Джанаев выходил на поле в форме "Сочи" в 22 матчах, в которых пропустил 23 гола.

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