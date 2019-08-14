"Сочи" опубликовал видеообращение Миладиновича к Чалову

"Сочи" опубликовал видеообращение игрока команды Ивана Миладиновича к форварду ЦСКА Фёдору Чалову.



Напомним, в матче 5-го тура ЦСКА - "Сочи" (0:0) Младинович случайно попал локтем в нос Чалову, из-за чего у форварда хлынула кровь, и он вынужден был покинуть поле.



"Привет, Фёдор! Хочу пожелать тебе скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле. Мы делаем одно дело, и в футболе случаются подобные эпизоды. Это была хорошая игра, и противостоять тебе - задача не из простых. Весь матч мы с тобой вступали в единоборства. Все это было по-мужски. Поверь, у меня и в мыслях не было нанести тебе травму, как, надеюсь, и у тебя. Водородная бомба? Нет! Федя номер девять? Да!" - сказал Миладинович в видео.

ЦСКА занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 баллов. "Сочи" с 2 очками располагается на 15 месте.

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