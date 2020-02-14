"Сочи" опубликовал заявление о ситуации с Кокориным

Теги зенит санкт-петербургфк сочиалександр кокорин

"Сочи" опубликовал заявление о ситуации с Кокориным

Пресс-служба "Сочи" отреагировала на запросы журналистов о ситуации с нападающим "Зенита" Александром Кокориным.

Напомним, что 21 января аутсайдер РПЛ арендовал игрока, но тот отказался от трансфера, за что угодил в дубль "сине-бело-голубых". Спустя несколько недель переговоров 28-летнего форварда убедили сменить команду, но теперь питерцы не подтверждают сделку.

"В ближайшие дни ждём Кокорина на сборе. Как прибудет, мы сообщим на наших ресурсах", - говорится в заявлении клуба.

При этом в "Сочи" уточнили, что контракт со скандальным футболистом, несмотря на все слухи, до сих пор не подписан.

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