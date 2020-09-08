"Сочи" отказался от подписания Меркеля

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"Сочи" отказался от подписания Меркеля

Бывший полузащитник "Милана" Александр Меркель не перейдёт в "Сочи", сообщает "СЭ".

По информации источника, южане передумали подписывать 28-летнего казахстанца, поскольку им удалось заполучить Артура Юсупова.

Клуб сделал выбор в пользу россиянина, поскольку его зарплата гораздо ниже, чем у экс-хавбека "россонери".

Напомним, что Меркель сейчас является свободным агентом, его последним клубом был "Хераклес".

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