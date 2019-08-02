"Сочи" отказался от приобретения Комличенко

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"Сочи" отказался от приобретения Комличенко

"Сочи" не будет покупать этим летом нападающего "Млады Болеслав" Николая Комличенко, сообщают российские СМИ.

Сочинский клуб интересовался 24-летним футболистом, однако сейчас состав команды полностью укомплектован, поэтому было принято решение отказаться от этого трансфера.

В прошлом сезоне Комличенко сыграл за "Младу Болеслав" 33 матча и забил 29 голов. Его стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

Ранее СМИ писали, что на форварда также претендовали "Локомотив", "Спартак", "Динамо" и "Краснодар".

Не пропустите: Комличенко прокомментировал выступление "Млады Болеслав" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
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