"Сочи" отказался от приобретения Комличенко

"Сочи" не будет покупать этим летом нападающего "Млады Болеслав" Николая Комличенко, сообщают российские СМИ.

Сочинский клуб интересовался 24-летним футболистом, однако сейчас состав команды полностью укомплектован, поэтому было принято решение отказаться от этого трансфера.

В прошлом сезоне Комличенко сыграл за "Младу Болеслав" 33 матча и забил 29 голов. Его стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

Ранее СМИ писали, что на форварда также претендовали "Локомотив", "Спартак", "Динамо" и "Краснодар".

Не пропустите: Комличенко прокомментировал выступление "Млады Болеслав" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru