"Сочи" отказывается покупать Ригони и настаивает на аренде

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони может перейти в "Сочи".

По сведениям "Рейтинга Букмекеров", действующий чемпион России пытается продать 27-летнего аргентинца, однако "Сочи" отказывается платить за игрока 4-5 миллионов евро.

Сейчас "Сочи" ведет переговоры об аренде футболиста до конца сезона. Ожидается, что вскоре стороны придут к соглашению.

В текущем сезоне Ригони провел 7 игр, однако результативными действиями не отличился.

Читайте также: Игрок "Сочи" пропустит 6-8 месяцев из-за травмы колена. | http://soccernews.ru