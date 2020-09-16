"Сочи" отказывается покупать Ригони и настаивает на аренде

Теги фк сочизенит санкт-петербургэмилиано ригони

"Сочи" отказывается покупать Ригони и настаивает на аренде

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони может перейти в "Сочи".

По сведениям "Рейтинга Букмекеров", действующий чемпион России пытается продать 27-летнего аргентинца, однако "Сочи" отказывается платить за игрока 4-5 миллионов евро.

Сейчас "Сочи" ведет переговоры об аренде футболиста до конца сезона. Ожидается, что вскоре стороны придут к соглашению.

В текущем сезоне Ригони провел 7 игр, однако результативными действиями не отличился.

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