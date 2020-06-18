"Сочи" отреагировал на вспышку коронавируса в "Ростове". В пятницу у них очный матч

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"Сочи" отреагировал на вспышку коронавируса в "Ростове". В пятницу у них очный матч

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко дал комментарии в связи с заражением коронавирусом шести футболистов "Ростова" в преддверии очной игры команд.

"Мы готовимся к матчу в штатном режиме. Следим за ситуацией и желаем здоровья всем футболистам "Ростова", - цитирует Рубашко "Р-Спорт".

Матч 23-го тура российской Премьер-лиги "Сочи" - "Ростов" запланирован на пятницу, 19 июня. 

Донской клуб в связи с вспышкой COVID-19 ушёл на двухнедельный карантин. На самоизоляции находятся 42 человека, в том числе все игроки основного состава и тренерский штаб.

Не пропустите: "Ростову" грозит техническое поражение в матче против "Сочи". | http://soccernews.ru
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