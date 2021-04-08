"Сочи" ответили на твит "Уфы", который стал мэмом
Фото: Твиттер @pfcsochi
"Сочи" ответили на твит "Уфы", который был адресован главному арбитру четвертьфинальной встречи Кубка России с "Ахматом" (0:1) Евгению Кукуляку.
В своем посте сочинцы предложили оценить работу судьи Василия Казарцева, который не назначил пенальти в ворота "Локомотива" в матче 1/4 финала Кубка (1:3).
"Не ку-ку, а ка-ка ***! "Уфа", а это не пенальти?" — написала пресс-служба "Сочи" и добавила видео эпизода второй половины игры с Сергеем Тереховым и Дмитрием Живоглядовым в штрафной площади "железнодорожников".
Не ку-ку, а ка-ка ***!!!@UfaFc, а это не пенальти? pic.twitter.com/yEJj5eexUf— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) April 8, 2021
Напомним, 7 апреля в официальном Твиттере башкирского клуба вместе с видео спорного эпизода вышел пост с подписью: "Ку-ку бл*. Если это не пенальти, то, что это?" Позже клуб объяснил публикацию ошибкой функции Т9. Главным арбитром встречи был Евгений Кукуляк.
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