"Сочи" планирует провести двусторонку, если матч с "Ростовом" не состоится

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"Сочи" планирует провести двусторонку, если матч с "Ростовом" не состоится

"Сочи" определился с планами на случай отмены матча с "Ростовом".

По сведениям "Чемпионат", если матч не состоится, то "Сочи" планирует провести двусторонку.

Напомним, что шесть игроков "Ростова" заразились коронавирусом, из-за чего на карантин были отправлены все футболисты основного и молодежного состава.

Ранее сообщалось, что "Сочи" отказался от переноса игры, которая запланирована на 19 июня.

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