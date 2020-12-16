"Сочи" победил "Динамо" в домашнем матче

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"Сочи" победил "Динамо" в домашнем матчеЗавершился матч 19 тура Чемпионата России по футболу. "Сочи" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0.

Победа подняла хозяев на 4 строку турнирной таблицы. В их активе теперь 33 очка. У "бело-голубых"  30 очков и 6 место в таблице.

"Сочи" - "Динамо" 2:0 (0:0)

Голы: Заболотный, 52 - 1:0, Юсупов, 71 - 2:0
Удаление: Евгеньев, 64

"Сочи": Джанаев, Маргасов (Заика, 78), Терехов, Новосельцев, Цаллагов, Жоаозиньо (Руденко, 82), Юсупов (Боковой, 88), Миладинович, Нобоа (Пруцев, 83), Мевля, Дуганджич (Заболотный, 46).

"Динамо": Шунин, Варела, Паршивлюк, Ордец (Нойштедтер, 61), Евгеньев, Лесовой, Шиманьски, Моро, Фомин, Грулев (Игбоун, 54), Н`Жи (Комличенко, 61).  

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