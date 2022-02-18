"Сочи" победил "Кайрат" в товарищеском матче благодаря дублю Кассьерры

Фото твиттер "Сочи"

В рамках турецкого сбора "Сочи" взял верх над "Кайратом" в контрольной игре.

Победу в матче "барсам" принёс дубль нападающего Матео Кассьерры.

"Сочи" (Россия) - "Кайрат" (Казахстан) - 2:1

Голы: Кассьерра, 18 - 1:0; Кассьерра, 47 - 2:0; Усенов, 55 (пенальти) - 2:1.

"Сочи": Адамов, Терехов, Цаллагов, Заика (Макарчук, 78), Юрганов, Прохин, Родригао, Попов (Маргасов, 46), Жоаозиньо (Воробьев, 79), Ангбан, Кассьерра (Мелкадзе, 78).

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