"Сочи" победил "Уфу" и вышел на второе место в РПЛ
Фото: инстаграм "Сочи"/Автор неизвестен
В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги "Сочи" на своем поле обыграл "Уфу" со счетом 3:1.
Победу сочинцам принесли голы Матео Кассьерры, Кристиан Нобоа и Жоаозиньо. В составе гостей отличился Гамид Агаларов.
"Сочи", набрав 15 очков, вышел на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Уфа" с пятью очками осталась на 13-й позиции.
"Сочи" – "Уфа" - 3:1 (2:0)
Голы: Кассьерра, 11 - 1:0, Нобоа, 35 - 2:0, Агаларов, 50 - 2:1, Жоазиньо, 90+4 - 3:1
"Сочи": Джанаев, Маргасов, Родригао, Барач (Юрганов, 63), Прохин, Заика, Нобоа, Цаллагов, Попов (Бурмистров, 63), Юсупов (Жоаозиньо, 90+4), Кассьерра.
"Уфа": Беленов, Бауэр, Йокич, Журавлев, Плиев, Милетич (Касинтура, 65), Иванов (Фищенко, 69), Мрзляк, Камилов (Алиев, 65), Кротов, Агаларов.
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