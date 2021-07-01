"Сочи" подписал бразильского защитника
"Сочи" на своем официальном сайте объявил о трансфере бразильского защитника Родригао.
"Bem vindo a Sochi, Rodrigão!
С нового сезона цвета сочинского клуба будет представлять 25-летний бразильский защитник Родригао. Последние два сезона футболист являлся игроком португальского "Жил Висенте", за который в общей сложности провёл 54 матча и набрал 6 (3+3) очков", - говорится в заявлении клуба.
Футболист стал игроком сочинского клуба на правах свободного агента.
В прошедшем сезоне Родригао сыграл 34 матча за "Жил Висенте", в которых забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
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