"Сочи" подписал голкипера "Краснодара"

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"Сочи" подписал голкипера "Краснодара"

Вратарь Денис Адамов официально перешёл из "Краснодара" в "Сочи".

Условия трансфера 23-летнего футболиста пока неизвестны. Детали контракта также не разглашаются.

Голкипер взял себе 1-й игровой номер. К тренировкам с "барсами" он приступит уже сегодня вечером.

Адамов является воспитанником "Краснодара", за основную команду "быков" сыграл 3 матча и пропустил 4 гола. Его рыночная стоимость - 500 тысяч евро.

Не пропустите: "Краснодар" близок к аренде вратаря "Ростова". | http://soccernews.ru
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