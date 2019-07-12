"Сочи" подписал игрока сборной России

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"Сочи" подписал игрока сборной России

Защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком "Сочи".

Как сообщает сайт клуба, с 32-летним игроком было подписано соглашение до следующего лета. Вторую часть минувшего сезона Кудряшов провел в турецком "Истанбуле", где сыграл 8 матчей и забил один гол.

Кроме того, "Сочи" подписал форварда люксембургского "Прогреса" Александра Карапетяна. В прошлом сезоне на его счету 11 забитых мячей в 29 играх.

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