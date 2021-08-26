"Сочи" подписал колумбийского форварда

Фото: инстаграм "Сочи"/Автор неизвестен

Колумбийский форвард Матео Кассьерра стал футболистом "Сочи", сообщает пресс-служба сочинского клуба.

Игрок подписал с клубом соглашение по формуле 2+1. Футболист присоединится к команде в ближайшее время.

"Ряды "Сочи" пополнил латиноамериканский форвард! Колумбийский нападающий Матео Кассьерра подписал с клубом контракт по схеме "2+1". Игрок присоединится к команде в ближайшее время. ¡Вienvenido a Sochi, Mateo! Удачи в Сочи!", - сказано в сообщении клуба.

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