"Сочи" подписал Терехова из "Оренбурга"

Теги фк сочисергей тереховоренбург

"Сочи" подписал Терехова из "Оренбурга"Фото: инстаграм Терехова/Автор неизвестен

Защитник Сергей Терехов останется в "Сочи".

Сочинский клуб выкупил 30-летнего футболиста, арендованного у "Оренбурга" прошлым летом. Эту информации подтвердил спортивный директор уральской команды Дмитрий Андреев.

В прошедшем сезоне РПЛ Терехов провел 27 матчей за "Сочи", в которых забил три гола, получил 10 желтых и 1 красную карточку.

Также не пропустите: Фикайо Томори близок к переходу в "Милан". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Агуэро высказался о будущем Месси

Агуэро высказался о будущем Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов