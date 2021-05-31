"Сочи" подписал Терехова из "Оренбурга"

Фото: инстаграм Терехова/Автор неизвестен

Защитник Сергей Терехов останется в "Сочи".

Сочинский клуб выкупил 30-летнего футболиста, арендованного у "Оренбурга" прошлым летом. Эту информации подтвердил спортивный директор уральской команды Дмитрий Андреев.

В прошедшем сезоне РПЛ Терехов провел 27 матчей за "Сочи", в которых забил три гола, получил 10 желтых и 1 красную карточку.

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