"Сочи" подписал восьмого игрока "Зенита" в летнее трансферное окно

Словенский защитник "Зенита" Миха Мевля перешел в "Сочи", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается.

29-летний Мевля выступал за "Зенит" с 2017 года. Всего он провел за петербургский клуб 43 матча во всех турнирах и забил один гол. Сдавался в аренду "Ростову". Ранее играл за "Горицу", "Лозанну", "Бней Сахнин" и бухарестское "Динамо". За сборную Словении сыграл 19 матчей и забил 1 гол.

Стоит отметить, что Мевля стал уже восьмым игроком "Зенита", который перешел в "Сочи" в летнее трансферное окно. Ранее сочинцы подписали Эльмира Набиуллина, Дмитрия Полоза, Ибрагима Цаллагова, Ивана Новосельцева, Кристиана Нобоа, Антона Заболотного и Андрея Мостового.

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