"Сочи" подписал защитника "Балтики"

Фото: инстаграм "Сочи"\Автор неизвестен

Защитник "Балтики" Артем Макарчук стал футболистом "Сочи", сообщает пресс-служба сочинцев.

В новом клубе 26-летний футболист будет выступать под 17-м номером.

Как сообщил журналист Sportbox Сергей Ильев, за этот трансфер "Сочи" заплатил 10 миллионов рублей.



В составе "Балтики" Макарчук выступал на протяжении пяти сезонов. Провел за Балтийцев 114 матчей, в которых набрал 17 результативных баллов, забил 4 гола и отдав 13 ассистов.

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