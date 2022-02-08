"Сочи" подписал защитника "Балтики"
Фото: инстаграм "Сочи"\Автор неизвестен
Защитник "Балтики" Артем Макарчук стал футболистом "Сочи", сообщает пресс-служба сочинцев.
В новом клубе 26-летний футболист будет выступать под 17-м номером.
Как сообщил журналист Sportbox Сергей Ильев, за этот трансфер "Сочи" заплатил 10 миллионов рублей.
В составе "Балтики" Макарчук выступал на протяжении пяти сезонов. Провел за Балтийцев 114 матчей, в которых набрал 17 результативных баллов, забил 4 гола и отдав 13 ассистов.
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