"Сочи" погасил задолженность по премиальным за прошлый сезон

С футболистами "Сочи" наконец рассчитались по премиальным за прошлый сезон.

Напомним, что игрокам полагались бонусы за выход в РПЛ, однако на протяжении длительного времени клуб не выполнял свои обязательства.

Теперь же, как сообщают российские СМИ, ситуация разрешилась - футболистам заплатили по 87 тысяч рублей.

В дебютном сезоне РПЛ "Сочи" занимает 12-е место по итогам 22 туров.

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