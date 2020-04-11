"Сочи" погасил задолженность по премиальным за прошлый сезон

Теги фк сочи

"Сочи" погасил задолженность по премиальным за прошлый сезон

С футболистами "Сочи" наконец рассчитались по премиальным за прошлый сезон.

Напомним, что игрокам полагались бонусы за выход в РПЛ, однако на протяжении длительного времени клуб не выполнял свои обязательства.

Теперь же, как сообщают российские СМИ, ситуация разрешилась - футболистам заплатили по 87 тысяч рублей.

В дебютном сезоне РПЛ "Сочи" занимает 12-е место по итогам 22 туров.

Не пропустите: Кокорину придётся вернуть "Сочи" часть уже выплаченной зарплаты. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" составил топ-10 лучших матчей команды за последнее десятилетие

"Зенит" составил топ-10 лучших матчей команды за последнее десятилетие

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов