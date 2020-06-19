"Сочи" поиздевался над "Ростовом" перед очным матчем РПЛ

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"Сочи" поиздевался над "Ростовом" перед очным матчем РПЛ

Пресс-служба "Сочи" решила пошутить по поводу состава "Ростова" на сегодняшний очный матч между командами в рамках 23-го тура РПЛ.

Напомним, что за "жёлто-синих" будут играть дублёры и воспитанники академии не старше 19 лет из-за того, что все основные футболисты находятся на карантине.

"Вся страна будет болеть за школьников! Мы все были когда-то школьниками. Сегодня просто поиграем в футбол. Поле ровное, мяч круглый. Играем, пока мама не позовет домой.

P.S. «Ростов», это шутка, ёпт, и это на нашей совести", - говорится в публикации южан.

В комментариях пользователи подвергли "Сочи" жёсткой критике и вскоре провокационный пост был удалён.

Начало матча - в 20:00 по московскому времени.

Не пропустите: "Это профанация": экс-тренер "Ростова" жёстко высказался о решении проводить матч с "Сочи". | http://soccernews.ru
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