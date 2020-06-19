"Сочи" поиздевался над "Ростовом" перед очным матчем РПЛ
Пресс-служба "Сочи" решила пошутить по поводу состава "Ростова" на сегодняшний очный матч между командами в рамках 23-го тура РПЛ.
Напомним, что за "жёлто-синих" будут играть дублёры и воспитанники академии не старше 19 лет из-за того, что все основные футболисты находятся на карантине.
"Вся страна будет болеть за школьников! Мы все были когда-то школьниками. Сегодня просто поиграем в футбол. Поле ровное, мяч круглый. Играем, пока мама не позовет домой.
P.S. «Ростов», это шутка, ёпт, и это на нашей совести", - говорится в публикации южан.
В комментариях пользователи подвергли "Сочи" жёсткой критике и вскоре провокационный пост был удалён.
Начало матча - в 20:00 по московскому времени.
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|Команда
|М
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|Зенит Санкт-Петербург
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|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
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|5
|ЦСКА Москва
|22
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|6
|Динамо Москва
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|30
|7
|Арсенал Тула
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|8
|Спартак Москва
|22
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|9
|Уфа
|22
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|22
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|Тамбов
|22
|25
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|Оренбург
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