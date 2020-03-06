"Сочи" пока не определился с участием Кокорина в матче с "Зенитом"
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал ситуацию с участием или неучастием нападающего Александра Кокорина в матче с "Зенитом", которому принадлежат права на игрока.
Напомним, что команды встретятся в рамках 27-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге. Игра запланирована на 26 апреля.
Ранее сам футболист дал понять, что сможет выйти на поле только в случае выплаты крупной денежной компенсации.
"Не могу сейчас сказать, сыграет ли Кокорин против "Зенита". Будет игра - будет понятно. Сейчас об этом нет смысла говорить, решаться будет перед матчем. Впереди ещё столько туров, дожить надо", - сказал Рубашко.
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|Команда
|М
|О
|1
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|2
|Краснодар
|20
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|3
|Ростов
|20
|35
|4
|ЦСКА Москва
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|5
|Локомотив Москва
|20
|35
|6
|Арсенал Тула
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|28
|7
|Урал
|20
|25
|8
|Уфа
|20
|25
|9
|Спартак Москва
|20
|25
|10
|Динамо Москва
|20
|24
|11
|Тамбов
|20
|22
|12
|Ахмат
|20
|20
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|Рубин
|20
|20
|14
|Оренбург
|19
|20
|15
|Крылья Советов
|20
|19
|16
|Сочи
|19
|15