"Сочи" пока не определился с участием Кокорина в матче с "Зенитом"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко прокомментировал ситуацию с участием или неучастием нападающего Александра Кокорина в матче с "Зенитом", которому принадлежат права на игрока.

Напомним, что команды встретятся в рамках 27-го тура РПЛ в Санкт-Петербурге. Игра запланирована на 26 апреля.

Ранее сам футболист дал понять, что сможет выйти на поле только в случае выплаты крупной денежной компенсации.

"Не могу сейчас сказать, сыграет ли Кокорин против "Зенита". Будет игра - будет понятно. Сейчас об этом нет смысла говорить, решаться будет перед матчем. Впереди ещё столько туров, дожить надо", - сказал Рубашко.

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