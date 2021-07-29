"Сочи" показал фото из раздевалки после победы над "Кешлей"

Фото: твиттер "Сочи"

Пресс-служба "Сочи" опубликовала фото из раздевалки после матча с "Кешлей" в Лиге конференций.

"Вот такая вечеринка", - подписано фото.

Напомним, что по сумме двух встреч "Сочи" обыграл "Кешлю" со счетом 7:2.

В следующем раунде "Сочи" встретится с победителем пары "Партизан" - "Дунайска Стреда".

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