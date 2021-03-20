"Сочи" показал празднование разгромной победы над "Тамбовом"

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"Сочи" показал празднование разгромной победы над "Тамбовом"

Фото сайт РПЛ

Пресс-служба "Сочи" выложила видео из раздевалки после победы над "Тамбовом" (5:0) в матче 23-го тура РПЛ.

В ролике видно, как команда ликует после домашней игры с аутсайдером лиги.

"Вот такая вечеринка", - говорится в описании к посту в твиттере.

"Сочи" набрал 40 очков в 23 турах РПЛ и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице чемпионата.

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