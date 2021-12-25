"Сочи" получил предложения из МЛС и Шотландии по своему нападающему

Фото: инстаграм Кассьерры

Форвард "Сочи" Маттео Кассьерра близок к уходу из клуба, сообщает "Чемпионат".

"Несколько зарубежных клубов хотят приобрести Кассьерру уже этой зимой. В "Сочи" уже пришли предложения от клуба из МЛС и клуба из чемпионата Шотландии. Есть и другие претенденты", - сообщил источник.

"Сочи" подписал Кассьерру минувшим летом за 1,2 миллиона евро. На его счету 8 голов и две результативные передачи в 11 играх.

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