"Сочи" поставили новую задачу на текущий сезон

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"Сочи" поставили новую задачу на текущий сезон

Руководство "Сочи" рассчитывает на попадание команды в еврокубки по итогам нынешнего сезона, пишет "Матч ТВ".

По информации источника, участие в следующем розыгрыше Лиги Европы - новая задача от владельца "барсов" Бориса Ротенберга.

Сейчас "Сочи" занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 19 турах.

Ротенберг надеется, что игра команды на евроарене поспособствует не только её спортивному развитию, но и росту популярности в регионе.

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