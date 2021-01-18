"Сочи" поставили новую задачу на текущий сезон
Руководство "Сочи" рассчитывает на попадание команды в еврокубки по итогам нынешнего сезона, пишет "Матч ТВ".
По информации источника, участие в следующем розыгрыше Лиги Европы - новая задача от владельца "барсов" Бориса Ротенберга.
Сейчас "Сочи" занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 19 турах.
Ротенберг надеется, что игра команды на евроарене поспособствует не только её спортивному развитию, но и росту популярности в регионе.
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