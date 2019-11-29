"Сочи" потерял 10 игроков из-за эпидемии ангины
Тренерский штаб "Сочи" столкнулся с колоссальными кадровыми проблемами в преддверии матча 18-го тура РПЛ против "Оренбурга".
Как сообщают российские СМИ, южане не смогут рассчитывать на 10 футболистов, которые заболели ангиной. Известно, что из строя выбыла почти вся средняя линия команды.
Напомним, что матч "Сочи" - "Оренбург" состоится в воскресенье, 1 декабря, в 14:00 по московскому времени.
По итогам 17 туров сочинцы занимают последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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