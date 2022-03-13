"Сочи" потерял очки в матче с худшим клубом РПЛ

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги "Химки" и "Сочи" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Сочи", набрав 38 очков, остался на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. "Химки" с 15 очками остались на последней, 16-й позиции.

"Химки" – "Сочи" - 0:0

"Химки": Лантратов, Тихий, Волков, Набиуллин (Руденко, 78), Глушаков, Камышев, Сабович (Магомедов, 64), Боженов, Мирзов, Главчич (Кухарчук, 64), Ламкель Зе.

"Сочи": Адамов, Заика (Маргасов, 57), Юрганов, Дркушич, Родригао, Терехов, Цаллагов, Ангбан, Бурмистров (Мелкадзе, 57), Юсупов (Попов, 75), Кассьерра.

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