"Сочи" потерял пятого футболиста за лето

Фото: инстаграм "Сочи"/Автор неизвестен

Защитник "Сочи" Эльмир Набиуллин покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

У футболиста завершился срок контракта и стороны приняли решение не продлевать соглашение.

26-летний Набиуллин выступал за "Сочи" с 2019 года. Всего он провел за клуб 40 матчей и отдал одну голевую передачу.

Ранее "Сочи" покинули Антон Заболотный, Алексей Померко, Миха Мевля и Иван Новосельцев.

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