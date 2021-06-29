"Сочи" потерял пятого футболиста за лето
Фото: инстаграм "Сочи"/Автор неизвестен
Защитник "Сочи" Эльмир Набиуллин покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.
У футболиста завершился срок контракта и стороны приняли решение не продлевать соглашение.
26-летний Набиуллин выступал за "Сочи" с 2019 года. Всего он провел за клуб 40 матчей и отдал одну голевую передачу.
Ранее "Сочи" покинули Антон Заболотный, Алексей Померко, Миха Мевля и Иван Новосельцев.
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