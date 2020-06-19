"Сочи" одержал самую крупную победу в истории чемпионата России
В матче 23-го тура РПЛ "Сочи" - "Ростов" хозяева встречи забили 10 голов. Дончане отметились лишь одним мячом.
Победа "Сочи" стала самой крупной в истории чемпионатов России.
Ранее рекорд принадлежал "Локомотиву", который в 2000-м году обыграл "Уралан" со счетом 9:0.
Отметим, что в составе "Ростова" играли футболисты не основного состава, так как в клубе произошла вспышка коронавируса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20