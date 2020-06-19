"Сочи" одержал самую крупную победу в истории чемпионата России

В матче 23-го тура РПЛ "Сочи" - "Ростов" хозяева встречи забили 10 голов. Дончане отметились лишь одним мячом.

Победа "Сочи" стала самой крупной в истории чемпионатов России.

Ранее рекорд принадлежал "Локомотиву", который в 2000-м году обыграл "Уралан" со счетом 9:0.

Отметим, что в составе "Ростова" играли футболисты не основного состава, так как в клубе произошла вспышка коронавируса.

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