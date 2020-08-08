"Сочи" презентовал новую форму

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"Сочи" презентовал новую форму

"Сочи" провёл презентацию новой формы, в которой команда будет проводить матчи в сезоне 2020/21.

"Барсы" представили домашний (белый) и гостевой (синий) комплекты, а также экипировку вратаря (салатневую).

Технический спонсор клуба - компания Nike.

Напомним, что в прошлом сезоне "Сочи" занял в РПЛ итоговое 12-е место.

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