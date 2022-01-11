"Сочи" продал форварда в румынский ЧФР
Фото: инстаграм Марко Дуганджича/Автор неизвестен
Хорватский нападающий "Сочи" Марко Дуганджич перешел в румынский ЧФР, сообщается на официальном сайте румынского клуба.
Сумма трансфера составила 500 тысяч евро. Условия личного контракта игрока не разглашаются.
27-летний Дуганджич выступал за "Сочи" с 2020 года. Всего он провел за российский клуб 24 матча и забил пять голов. Ранее играл за "Осиек", "Тернану", "Матеру", вновь "Осиек" и "Ботошани".
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