"Сочи" продал форварда в румынский ЧФР

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"Сочи" продал форварда в румынский ЧФР

Фото: инстаграм Марко Дуганджича/Автор неизвестен

Хорватский нападающий "Сочи" Марко Дуганджич перешел в румынский ЧФР, сообщается на официальном сайте румынского клуба.

Сумма трансфера составила 500 тысяч евро. Условия личного контракта игрока не разглашаются.

27-летний Дуганджич выступал за "Сочи" с 2020 года. Всего он провел за российский клуб 24 матча и забил пять голов. Ранее играл за "Осиек", "Тернану", "Матеру", вновь "Осиек" и "Ботошани".

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