"Сочи" продлил контракты с пятью игроками, Заболотный ушёл в ЦСКА
Фото Sportbox / Василий Пономарев
"Матч ТВ" сообщает, что "Сочи" удалось сохранить большинство ведущих игроков команды.
По информации источника, новые контракты с клубом уже подписали Кристиан Нобоа, Сослан Джанаев, Жоаозиньо, Артур Юсупов и Кирилл Заика.
Также близки к продлению своих соглашений с "барсами" Миха Мевля и Максим Барсов.
Нападающий "Сочи" Антон Заболотный, как и сообщалось ранее, продолжит карьеру в ЦСКА.
"Заболотный ушёл из "Сочи", желаю ему удачи в ЦСКА. Остальные лидеры остаются в клубе", - подтвердил информацию владелец сочинского клуба Борис Ротенберг.
Не пропустите: Маммана возвращается в "Зенит". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: Рондон покинул ЦСКА
-
Битва за Лигу Чемпионов в АПЛ, приключения Головина в финале Кубка Франции: рассказываем о самых интересных матчах ближайших дней
-
"Барселона" интересуется Кейном, но он хочет остаться в АПЛ
-
Тухель определил украинского хавбека приоритетной трансферной целью "Челси" на лето
-
Олич временно вернётся в сборную Хорватии
Лента новостей
-
СМИ: Бензема сыграет на Евро-2020
-
"Спартак" подтвердил договорённость с "Фейеноордом" по аренде Тиля
-
Клозе может начать самостоятельную карьеру во второй Бундеслиге
-
Официально: Рондон покинул ЦСКА
-
"Ювентус" представил новую домашнюю форму
-
Битва за Лигу Чемпионов в АПЛ, приключения Головина в финале Кубка Франции: рассказываем о самых интересных матчах ближайших дней
-
"Сочи" продлил контракты с пятью игроками, Заболотный ушёл в ЦСКА
-
В "Нижнем Новгороде" подтвердили переговоры с Кержаковым
-
Экс-защитник "Спартака" Боккетти прилетел получать российское гражданство
-
"Барселона" интересуется Кейном, но он хочет остаться в АПЛ
-
Тухель определил украинского хавбека приоритетной трансферной целью "Челси" на лето
-
Денисов жёстко раскритиковал Кикнадзе
-
Жена Икарди разделась в домашнем спа-салоне
-
"Челси" назвал лучшего игрока сезона
-
Дзюба и Слуцкий спели песню группы "Руки вверх"
-
Олич временно вернётся в сборную Хорватии
-
Защитник "Вулверхэмптона" получил украинский паспорт
-
Газизов сообщил о возвращении Урунова в "Спартак"
-
Вывоз автопарка Роналду из Турина не связан с его уходом из "Ювентуса"
-
"Я бы его прессанул, но у меня контракт на 4 миллиона евро в год": Денисов рассказал о конфликте с Черчесовым