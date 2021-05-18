"Сочи" продлил контракты с пятью игроками, Заболотный ушёл в ЦСКА

Фото Sportbox / Василий Пономарев

"Матч ТВ" сообщает, что "Сочи" удалось сохранить большинство ведущих игроков команды.

По информации источника, новые контракты с клубом уже подписали Кристиан Нобоа, Сослан Джанаев, Жоаозиньо, Артур Юсупов и Кирилл Заика.

Также близки к продлению своих соглашений с "барсами" Миха Мевля и Максим Барсов.

Нападающий "Сочи" Антон Заболотный, как и сообщалось ранее, продолжит карьеру в ЦСКА.

"Заболотный ушёл из "Сочи", желаю ему удачи в ЦСКА. Остальные лидеры остаются в клубе", - подтвердил информацию владелец сочинского клуба Борис Ротенберг.

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