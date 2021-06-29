"Сочи" продлил контракты с шестью игроками

Фото: инстаграм "Сочи"/Автор неизвестен

Футбольный клуб "Сочи" продлил контракты сразу с шестью игроками, сообщает официальный сайт клуба.

Новые соглашения заключили Сослан Джанаев, Кристиан Нобоа, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Кирилл Заика и Максим Барсов. Условия сделок не известны.

Напомним, что в прошедшем сезоне "Сочи" финишировал на пятой строчке в российской премьер-лиге, и, впервые в истории клуба сыграет в еврокубках – в Лиге конференций.

Также не пропустите: Виейра в ближайшее время возглавит клуб АПЛ. | http://soccernews.ru