"Сочи" проиграл люблянской "Олимпии", а "Оренбург" обыграл "Краковию"

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"Сочи" проиграл люблянской "Олимпии", а "Оренбург" обыграл "Краковию"

"Сочи" проиграл люблянской "Олимпии" в первом товарищеском матче в Словении. 

В другой контрольной встрече "Оренбург" обыграл "Краковию".

"Олимпия" - "Сочи" - 4:3 (2:1)

Голы у "Сочи": Обухов, 21. Мениг, 72. Кайрапетян 83.

"Сочи": Заболотный (Солдатенко, 46), Калугин (Фаруз, 46), Шакуро (Мениг, 46), Миладинович (Калугин, 66), Песегов (Бурмистров, 63), Бурмистров (Маргасов, 46), Казаев (Почивалин, 46), Катрич (Мещанинов, 46), Лагатор (Кайрапетян, 46), Билялетдинов (Саламатов, 46), Обухов (Бахтияров, 46).

"Оренбург" - "Краковия"  - 1:0 (1:0)

Гол: Деспотович, 35.

"Оренбург": Довбня, Сиваков, Малых, Терехов (Рикарду Алвеш, 46), Маляров (Чуканов, 46), Шахов, Козлов, Афонин, Кулишев (Галаджан, 46), Аюпов (Болотов, 80), Деспотович (Бидловский, 60).

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