"Сочи" проиграл в товарищеском матче команде из ФНЛ

В турецком Белеке состоялся товарищеский матч между "Сочи" и красноярским "Енисеем".

Представитель РПЛ долгое время вёл в счёте, однако в концовке встречи дублем отличился Максим Руднев, что принесло итоговую победу команде из ФНЛ.

"Сочи" - "Енисей" - 1:2

Голы: Лагатор, 44 - 1:0, Руднев, 75 - 1:1, Руднев, 80 - 1:2.

"Сочи": Самок, Калугин, Маргасов, Коркин, Бахтияров, Шакуро, Померко, Лагатор, Колдунов, Боковой, Карапетян.

"Енисей": Широков, Сухомлинов, Рожков, Ганус, Киреев, Квеквескири, Иванов, Раздорских, Саркисов, Харитонов, Лескано.

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