"Сочи" прокомментировал возможное подписание Глушакова и Комбарова

Теги фк сочиденис глушаковдмитрий комбаров

"Сочи" прокомментировал возможное подписание Глушакова и Комбарова

Спортивный директор "Сочи" Андрей Орлов высказался о возможном подписании Дмитрия Комбарова и Дениса Глушакова.

"Я знаю о слухах, связывающих Глушакова и Комбарова с "Сочи". Но мне все еще нечего сказать по этому поводу. Они оба опытные игроки, которые могут помочь нашему клубу. Но у них наверняка есть еще предложения, поэтому никакой конкретики нет", - заявил Орлов.

Напомним, что ранее "Спартак" расторг контракт с обоими футболистами.

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