"Сочи" просматривает Билялетдинова

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"Сочи" просматривает Билялетдинова

Хавбек Динияр Билялетдинов может стать игроком "Сочи".

"Да, мы действительно просматриваем Билялетдинова, но не нужно торопиться с выводами. Скоро мы проведем два контрольных матча и тогда примем решение", - заявил наставник команды Александр Точилин.

Напомним, что "Сочи" также планировал просмотреть Анатолия Катрича и Дмитрия Самойлова.

Билялетдинов известен по своим выступлениям за "Локомотив", "Эвертон" и "Спартак". Последним клубом футболиста был литовский "Ритеряй".

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