"Сочи" пытался вернуть Кокорина до его перехода в "Фиорентину"

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"Сочи" пытался вернуть Кокорина до его перехода в "Фиорентину"

"Сочи" работал над возвращением нападающего Александра Кокорина во время зимней паузы в РПЛ.

По информации "Матч ТВ", "барсы" вели переговоры со "Спартаком" о трансфере 29-летнего футболиста, но договориться не сумели, а затем в гонку включилась "Фиорентина".

В итоге российский форвард был продан "фиалкам" за 4,5 миллиона евро. Контракт с ним заключен до 2024 года.

Кокорин выступал за "Сочи" во второй части прошлого сезона на правах аренды, сыграл 10 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Кокорин - главное разочарование 2020 года в РПЛ по версии футболистов лиги. | http://soccernews.ru
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