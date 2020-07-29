"Сочи" расстался с экс-игроком "Порту"

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов сообщил, что клуб расстался с конголезским полузащитником Жанелли Имбула.

"У Жанелли Имбула закончился контракт. Он ушел из "Сочи", — приводит слова Федотова Sport24.

27-летний Имбула перешел в "Сочи" в зимнее трансферное окно в статусе свободного агента. За российский клуб он провел один матч и не отметился результативными действиями. Ранее хавбек выступал за "Генгам", "Марсель", "Порту", "Сток Сити", "Тулузу", "Райо Вальекано" и "Лечче". За сборную ДР Конго сыграл два матча.

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