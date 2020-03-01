"Сочи" разгромил "Арсенал" в молодежном первенстве

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"Сочи" разгромил "Арсенал" в молодежном первенстве

В матче 20-го тура молодежного первенства России "Сочи" дома разгромил тульский "Арсенал" со счетом 3:0. Победу сочинскому клуб принес нападающий Андрей Боковой, который сделал хет-трик.

Благодаря победе "Сочи" поднялся на 11-е место в турнирной таблице молодежного чемпионата России, набрав 26 очков. "Арсенал" с 32 очками занимает восьмую позицию.

"Сочи" Сочи - "Арсенал" Тула - 3:0 (1:0)
Голы: Боковой, 44 - 1:0, Боковой, 68 - 2:0, Боковой, 74 - 3:0

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