"Сочи" разгромил "Арсенал" в молодежном первенстве
В матче 20-го тура молодежного первенства России "Сочи" дома разгромил тульский "Арсенал" со счетом 3:0. Победу сочинскому клуб принес нападающий Андрей Боковой, который сделал хет-трик.
Благодаря победе "Сочи" поднялся на 11-е место в турнирной таблице молодежного чемпионата России, набрав 26 очков. "Арсенал" с 32 очками занимает восьмую позицию.
"Сочи" Сочи - "Арсенал" Тула - 3:0 (1:0)
Голы: Боковой, 44 - 1:0, Боковой, 68 - 2:0, Боковой, 74 - 3:0
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|Команда
|М
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|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|ЦСКА Москва
|20
|35
|3
|Ростов
|20
|35
|4
|Локомотив Москва
|20
|35
|5
|Краснодар
|19
|35
|6
|Урал
|20
|25
|7
|Арсенал Тула
|19
|25
|8
|Уфа
|19
|25
|9
|Спартак Москва
|20
|25
|10
|Динамо Москва
|20
|24
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Оренбург
|19
|20
|13
|Ахмат
|20
|20
|14
|Рубин
|19
|19
|15
|Крылья Советов
|20
|19
|16
|Сочи
|18
|15