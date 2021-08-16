"Сочи" разгромил "Химки" в заключительном матче 4-го тура РПЛ

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В рамках 4-го тура чемпионата России "Сочи" на своём поле уверенно разобрался с "Химками".

"Барсы" разгромили соперника со счётом 3:0. Героем встречи стал болгарский полузащитник Ивелин Попов, в активе которого дубль и голевая передача.

"Сочи" – "Химки" - 3:0

Голы: 1:0 – 17 Барсов, 2:0 – 54 Попов, 3:0 – 75 Попов.

"Сочи": Джанаев, Маргасов, Юрганов, Барач, Прохин (Маммана, 80), Заика, Попов (Воробьев, 79), Юсупов (Павлов, 86), Цаллагов, Ангбан (Жоаозиньо, 76), Барсов (Бурмистров, 46).

"Химки": Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Набиуллин, Дагерстоль (Камышев, 85), Глушаков (Адеми, 83), Трошечкин (Соколов, 46), Кухарчук (Сабович, 46), Себаи (Садыгов, 90).

"Сочи" благодаря заработанным очкам поднялся на 3-е место в лиге, а "Химки" остались на 12-м.

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